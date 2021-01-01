الصحة الإسرائيلية: نصف المصابين الجدد بكورونا تلقوا جرعتي التطعيم

القدس المحتلة / سما /

​أفاد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور حيزي ليفي، اليوم الخميس، بتسجيل148 إصابة بفيروس كورونا، أمس. وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إن قرابة نصف المصابين كانوا قد تلقوا جرعتي التطعيم باللقاح المضاد لكورونا.

وأضاف ليفي أن "انتشار الفيروس مستمر، لكننا لا نتحدث بعد عن العودة إلى وضع كمامة في مناطق مفتوحة"، وأشار إلى أن انتشار الفيروس ليس على الصعيد القطري وإنما في أماكن معينة، وأنه لا ينبغي في هذه الأثناء إلغاء احتفالات ومناسبات.

والتخوف الأساسي الذي يتعالى في المداولات في وزارة الصحة هو أنه إلى جانب مواقع انتشار الفيروس المعروفة، "هناك انتشار للفيروس ليس معروفا في أنحاء البلاد"، وفي حال ازداد عدد المصابين المؤكدين بالفيروس فإنه ستكون هناك عودة إلى الإلزام بوضع الكمامات، ويلي ذلك قيود الشارة الخضراء، ما يعني فرض قيود على التجمهر.

وتسود تخوفات في وزارة الصحة من عدم التمكن من رصد انتشار كورونا بعد خروج المدارس إلى العطلة الصيفية، بعد أسبوع، خاصة وأن احتكاك الطلاب ببعضهم سيستمر بعد نهاية السنة الدراسية وسيكون من الصعب السيطرة على انتشار الفيروس.

من جانبه، قال المدير الطبي لفرع شركة "فايزر" في إسرائيل، د. ألون ربابورت، لموقع "واينت" الإلكتروني ("يديعوت أحرونوت")، اليوم، إن "عنف الطفرة الهندية ما زال غير معروف، لكن اللقاح ناجع ضدها".

وأضاف ربابورت أنه "لسنا قلقين ونتابع طوال الوقت معطيات نجاعة اللقاح. وطالما أن نجاعة اللقاح مرتفعة، وخاصة بنسبة تزيد عن 90%، فإننا لا نعتقد أن ثمة حاجة إلى تعديله".

وتابع أنه "لا يوجد أي لقاح يحمي 100% من المرض، لكن هذا اللقاح ناجع جدا. وإذا قارنا بينه وبين لقاحات الإنفلونزا التي اعتدنا على تلقيها سنويا، فإنها في السنوات الجيدة تكون ناجعة بـ6-% - 70%".

وتطرق ربابورت إلى تطعيم الفتية، وقال إنه "في البحث الذي أجريناه على حوالي 2260 مصابا بالفيروس، رأينا مستوى نجاعة بنسبة 100%. والفائدة من اللقاح تفوق الخطر".

وتبين التطورات بخصوص انتشار الفيروس، في الأيام الأخيرة، أن نصف المصابين الجدد بكورونا تلقوا جرعتي التطعيم، وأن الذين تلقوا التطعيم ليس فقط أنهم أصيبوا بالفيروس وإنما بإمكانهم أن ينقلوا العدوى إلى آخرين. ويشار إلى أن أمس كان اليوم الثالث على التوالي الذي سُجلت فيه أكثر من 100 إصابة بكورونا. وفي هذه الاثناء، أعلن عن بلدة بنيامينا اليوم أنها "بلدة حمراء" بسبب انتشار الفيروس فيها.