مزارعو غزة يتوقفون عن تسويق الخضروات للضفة بشكل كامل

غزة / سما /

توقف مزارعو وتجار قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، عن تسويق جميع أصناف الخضروات للضفة الغربيه بشكل كامل نتيجة لعراقيل الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، واشتراطاته التعجيزية المتمثلة في تغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقرر المزارعون والتجار بغزة العزوف بشكل كامل عن تسويق جميع انواع الخضروات المنتجة في قطاع غزة للشق الآخر من الوطن، وذلك بعد أن وضع الاحتلال شرط تعجيزي للسماح بتسويق محصول البندورة للضفة الغربية والذي تمثل في نزع الغطاء الأخضر البندورة (القمعة) عن كل حبة يتم دخولها للمحافظات الشمالية.

ويعتبر محصول البندورة أهم محصول تسويقي ويتربع على عرش المحاصيل التسويقية، والذى بدون وجوده ضمن قائمة الخضروات المعدة للتصدير يصعب تسويق باقي أصناف الخضروات، الأمر الذي يكبد المزارعين خسائر فادحه لا يمكنهم تحملها.

يذكر أن قطاع غزة يُسوق للضفة والخارج خمسة عشر صنفاً من المنتجات الزراعية مثل (البندورة، البطاطس، الخيار، الفلفل الحار، الحلو، الكوسا والباذنجان ..الخ).

وجددت وزارة الزراعة دعوتها لكافة المؤسسات والجهات الدولية والعربية بالوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على رفع القيود عن تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، والعمل على إدخال مدخلات الإنتاج لضمان استمرار العملية الزراعية في القطاع.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تولد لدى المزارعين نوايا للعزوف عن الزراعة في ظل تدني الأسعار المحلية ومنع الاحتلال السماح لمنتجاتهم بالتسويق للضفة الغربية والتصدير للدول العربية، فضلاً عن منع إدخال مستلزمات الإنتاج، محذرة من أن استمرار هذا الوضع، سوف ينعكس على السلة الغذائية للمواطنين في القطاع.