الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا من الضفة، بينهم أسرى محررون.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة شبان من بلدات بيتا وحوارة وبورين، وهم: مهند العيساوي، وسفيان داوود، وأحمد محمود غسان عودة، وزيد فؤاد خضير عودة، واحمد محمد عمران.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة أسرى محررين من بلدة بيت امر، وهم: خالد محمود علي صافي الصليبي (19 عاما)، ومحسن محمد محسن زعاقيق (22 عاما)، ووحيد حمدي زامل ابو مارية (32 عاما).

ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب خليل عبد الكريم شقير (26 عاما)، بعد أن داهمت منزله في بلدة الزاوية.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، اسيرين محررين، وهما: عضو الهيئة الادارية لجمعية الاسرى المحررين، سعد عبد الله نواورة (39 عاما)، وأحمد عطا تايه (27 عاما).