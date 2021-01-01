رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها خبر مصادقة حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت، على 31 خطة استيطانية، تشمل بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "يتسهار".

كما وتناولت الصحف الثلاث ايضا، توجه 84 الف طالبة وطالبة لتقديم امتحان الثانوية العامة في كافة محافظات الوطن.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- أهالي بيتا يواصلون التحدي وجبل صبيح يعلو أكثر وأكثر

- المصادقة على أولى المشاريع الاستيطانية في عهد حكومة بينيت

- "الثانوية العامة" تنطلق اليوم: 84598 طالبا وطالبة يتوجهون إلى 896 قاعة

- ادارة سجون الاحتلال تقدم دواء منتهي الصلاحية للأسير المريض محمد براش

- ابو الغيط: دون مسار سلمي جاد سينفجر الوضع مجددا في فلسطين

- وزارة التعليم العالي المصرية توضح تفاصيل إعفاء طلبة غزة الوافدين من رسوم القسط الثاني

- "التربية": المناهج الفلسطينية شأن سيادي

- تقرير أممي: التغير المناخي سيدمر شكل الحياة خلال 30 عاما

- 176 إصابة جديدة بـ "كورونا"

* "الأيام":

- الرئيس: اجتماعات "الثوري" انطلاقة جديدة نحو العمل والمثابرة والتغيير

- حكومة بينيت تصادق على 31 خطة استيطانية تشمل بناء وحدات سكنية في مستوطنة "يتسهار"

- "الخارجية": الأردن يعتمد شهادة التطعيم الصادرة عن دولة فلسطين

- رحيل الصحافي والكاتب عبد الناصر النجار

- سلطات الاحتلال تهدم شقة في القدس وجرافاتها تغلق الطرق إلى جبل صبيح

- "الشاباك": ارتفاع بعدد العمليات الفلسطينية خلال أيار الماضي

- أكثر من 84 ألف طالب يتوجهون اليوم لتقديم امتحان الثانوية العامة

- " كورونا": 176 إصابة ولا وفيات

- ايران تعلن إحباط عملية "تخريب" تستهدف مبنى لمنظمة الطاقة الذرية

- الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات مقتل العسكري علاء زهران في جنين

- الاحتلال يمتنع عن التحقيق باستشهاد "الطوباسي" على أيدي المستوطنين في الريحية

- إسرائيل تؤجل السماح بدخول السياح بسبب إصابات "كورونا"

* "القدس":

- الرئيس في ختام اجتماعات "الثوري": أدعوكم جميعا الى العمل سويا لدحر الاحتلال وبناء دولتنا

- المصادقة على أولى المشاريع الاستيطانية في عهد حكومة بينيت وتشمل عدة مستعمرات

- هدم في العيسوية والمصادقة على ازالة منزل اسير واخطارات واقتلاع اشجار زيتون وتجريف في عدة مناطق

- "بتسيلم": شريط فيديو يؤكد قيام عناصر الوحدة الخاصة في الشرطة الاسرائيلية باغتيال الشهيد احمد عبده

- الاحتلال يمتنع عن التحقيق باستشهاد الشاب جمال الطوباسي في اعتداء للمستوطنين

- 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

- 84598 طالبا وطالبة يبدأون اليوم امتحان "التوجيهي"

- 110 اصابات جديدة بكورونا في اسرائيل وتشديد غرامات منتهكي الحجر الصحي

- ايران تعلن احباط عملية "تخريب" تستهدف مبنى لمنظمة الطاقة الذرية