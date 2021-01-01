الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من بيت امر

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت امر شمال الخليل.

وأكد الناشط الاعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت مناطق خلة العين، والباطن، وصافا، ووسط بلدة بيت امر، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: خالد محمود علي صافي الصليبي (19 عاما)، ومحسن محمد محسن زعاقيق (22 عاما)، ووحيد حمدي زامل ابو مارية (32 عاما).

وأضاف أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: محمد محسن عوض، ويوسف اخليل.

يذكر ان قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء، تسعة مواطنين بينهم ثلاثة فتية من بيت أمر.