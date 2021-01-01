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الاحتلال يعتقل 5 شبان جنوب نابلس

الخميس 24 يونيو 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة شبان من بلدات بيتا وحوارة وبورين جنوب نابلس.

وقال نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل، ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت عدة منازل واعتقلت الشابين مهند العيساوي، وسفيان داوود، عقب دهم منزلي ذويهما.

وأضاف، ان قوات الاحتلال استولت على اطارات مطاطية بالقرب من سوق الخضار المركزي في البلدة، وسط إطلاق نار في المنطقة.

الى ذلك، أكد الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في حوارة عواد نجم، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد محمود غسان عودة، وزيد فؤاد خضير عودة، عقب دهم منزليهما في بلدة حوارة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب احمد محمد عمران، عقب مداهمة منزل ذويه في بلدة بورين جنوب نابلس.

#نابلس #الاحتلال

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