84598 طالبًا وطالبة يتوجهون اليوم لامتحان الثانوية العامة 2021 في فلسطين

رام الله / سما /

يتوجه صباح اليوم الخميس 24/6/2021، 84598 طالبًا وطالبة في جميع أنحاء الوطن بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، إلى المدارس لعقد امتحان الثانوية العامة 2021 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب موزعون على 896 قاعة، وأن العدد الكلي للعاملين يبلغ نحو 25 ألفًا، موزّعين ما بين مراقب ومصحّح وإداري وفنّي وعامل في الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني جاهزية الوزارة لعقد الامتحان رغم تحديات وآثار فرضتها جائحة "كورونا" والعدوان الأخير على القدس وقطاع غزة في كافة أرجاء الوطن، لافتًا إلى أن تجربة فلسطين العام الماضي قدمت أنموذجًا ملهمًا يحتذى به؛ بما يؤكد أن هذه التجربة تؤسس لعمل تكاملي تكاتفت فيه جهود الوزارة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية؛ للحفاظ على هذا الامتحان وجودته ومعاييره.

وبين أن تنظيم الامتحان يتم وفق قواعد البروتوكول الصحي؛ وبما يراعي معايير التباعد الجسدي، والوقاية والسلامة للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء، مؤكدًا أن الامتحان يقوم على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص؛ وبما يضمن معايير الجودة الشاملة في كامل إجراءاته.

وتمنى عورتاني للطلبة النجاح والتوفيق، مستذكرًا طلبة المدارس، ومنهم طلبة الثانوية العامة، الذين ارتقوا شهداء خلال عدوان الاحتلال الأخير على القدس وغزة ومختلف أنحاء الوطن، مجددًا في الوقت ذاته اعتزازه بجهود أبناء السلك التربوي؛ على ما بذلوه من جهود ومتابعات في سبيل إنجاح عقد الامتحان وفق ما هو مخطط له.