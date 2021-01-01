الاستخبارات العسكرية تكشف ملابسات مقتل العسكري علاء زهران في جنين

رام الله / سما /

​ تمكنت الإستخبارات العسكرية من كشف ملابسات مقتل العسكري علاء زهران من مرتبات الامن الوطني والذي وجد مقتولا بالقرب من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين يوم الاحد الماضي .

وذكر بيان للعلاقات العامة والاعلام في الاستخبارات العسكرية أنه وفور ورود الخبر باشرت الاستخبارات العسكرية تحرياتها وجمع الادلة حول ملابسات الحادث وبعد معلومات استخباراتيه وجهود حثيثة تم اعتقال المشتبه به الرئيس والتحرز على اداة الجريمة.

واضاف البيان انه وبعد التحقيقات الاولية تبين ان خلفية الحدث جنائية، علما ان التحقيق ما زال مستمراً ، كما وتم توقيف عدد من المدنيين للاشتباه بتورطهم في جريمة القتل وفي اطار التعاون مع الشرطة تم تسليمهم المشتبهين المدنيين لاستكمال التحقيق.