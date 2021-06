"الماتشا" مشروب يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والإجهاد

وكالات

أشارت دراسات عدة إلى أن مشروبا معينا به مجموعة كبيرة من الفوائد، يمكنه المساعدة على تقليل مخاطر التعرض لعواقب صحية خطيرة، وتقليل مستويات التوتر وحتى تحسين الجلد مع تقدم العمر.

ويقول خبراء الصحة إن مشروب الماتشا الذي شهد انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، يمكن أن يحارب السرطان، ويحسن عملية الهضم، وينقي الجسم، ويقلل مستويات التوتر، ويجعل البشرة تبدو أصغر سنا ما يساعد على تعزيز متوسط طول العمر المتوقع.



والماتشا هو نوع من الشاي الأخضر يتم صنعه عن طريق أخذ أوراق الشاي الصغيرة وطحنها إلى مسحوق أخضر لامع.

ثم يُخفق المسحوق بالماء الساخن. ويختلف هذا المشروب عن الشاي الأخضر العادي، حيث تُنقع الأوراق في الماء ثم تُزال.

يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

تحتوي الماتشا على العديد من المركبات المعززة للصحة، بما في ذلك بعض المركبات التي تم ربطها بالوقاية من السرطان في أنابيب الاختبار والدراسات على الحيوانات.

ووجدت الدراسات أن شاي الماتشا يساعد على تقليل حجم الورم ويبطئ نمو خلايا سرطان الثدي في الفئران.

وتحتوي الماتشا على كميات عالية بشكل خاص على مركب إيبيغالوكاتشين غاليت (epigallocatechin-3-gallate)، أو كما يعرف باسم EGCG وهو نوع من الكاتشين ثبت أن له خصائص قوية مضادة للسرطان.

ووجدت دراسة أن مركب EGCG في الماتشا ساعد في قتل خلايا سرطان البروستات.

أظهرت بعض الدراسات أن شرب شاي الماتشا الأخضر قد يساعد في الحماية من أمراض القلب.

وثبت أن شاي الماتشا الأخضر يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، وكذلك الدهون الثلاثية.

وقد يساعد أيضا في منع أكسدة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهو عامل آخر قد يحمي من أمراض القلب.

كما أظهرت الدراسات القائمة على الملاحظة أن شرب شاي الماتشا الأخضر مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يقلل من مخاطر مرض السكري:

في دراسة نشرت في مجلة US National Library of Medicine National Institutes of Health، تم تحليل آثار الشاي الأخضر على مرض السكري من النوع الثاني.

وأشارت الدراسة إلى أن "السمنة ومرض السكري من النوع الثاني هما من القضايا الرئيسية للصحة العامة في جميع أنحاء العالم، ما يساهم في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والوفيات".



وتابعت: "الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وخاصة في الدول الآسيوية بما في ذلك كوريا والصين واليابان.

ونظرا لارتفاع معدل استهلاك الشاي الأخضر لدى هؤلاء السكان، يمكن حتى للتأثيرات الصغيرة على أساس فردي أن يكون لها تأثير كبير على الصحة العامة.

وأظهرت دراسات مختلفة الآثار المفيدة للشاي الأخضر، ليس فقط على أمراض القلب والأوعية الدموية ولكن أيضا على السمنة ومرض السكري من النوع الثاني نفسه.

وفي دراسة أجريت في اليابان، وجدت النتائج انخفاضا بنسبة 33% في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في الأشخاص الذين يتناولون ستة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميا.

وخلصت الدراسة إلى أن الأدلة من الدراسات الوبائية تشير إلى إمكانية أن يكون شاي الماتشا الأخضر استراتيجية جديدة لعلاج أو الوقاية من السمنة ومرض السكري.

يقلل من الإجهاد

في دراسة نُشرت في US National Library of Medicine National Institutes of Health، تم التحقيق في التأثيرات المضادة للإجهاد على مشروب المغذيات المحتوية على L-theanine، وهو حمض أميني يوجد أساسا في نبات الشاي الأخضر.

واستكشفت الدراسة آثار المشروبات القائمة على L-theanine على استجابات الحالة المزاجية لضغوط الإدراك.

ووجدت الدراسة أن تناول مشروب يحتوي على نحو 25 ملغ من L-theanine مثل شاي الماتشا الأخضر يمكن أن يكون فعالا للغاية في تقليل التوتر وزيادة الناقل العصبي "حمض غاما أمينوبوتيريك" (GABA) في الدماغ.

المصدر: إكسبريس