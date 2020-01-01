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السويد تقصي بولندا عن "يورو 2020"..فيديو

الخميس 24 يونيو 2021 02:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السويد تقصي بولندا عن "يورو 2020"..فيديو



موسكو/سما/

أطاح منتخب السويد بنظيره البولندي من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، إثر فوزه عليه (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الخامسة.

وضع النجم السويدي إيميل فورسبيرغ منتخب بلاده في المقدمة بتسجيله هدفين متتاليين له في الدقيقتين (2 و59)، ورد عليه النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بثنائية أيضا، في الدقيقتين (61 و84). ومن ثم اقتنص السويدي فيكتور كلايسون هدف الفوز الثالث لبلاده عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ الروسية.



وتربع منتخب السويد على عرش صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وكان قد ضمن بلوغه الدور التالي للبطولة قبل هذه الجولة.

بينما تذيل المنتخب البولندي قائمة المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط، وودع النسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم مبكرا، من دور المجموعات.

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