ريال مدريد في غزة

غزة/سما/

أعلنت أكاديمية تشامبيونز عن أولى خطوات الشراكة التي تمت العام الماضي بينها وبين نادي ريال مدريد الإسباني وذلك عبر تنظيم معسكر تدريبي لكرة القدم سيتولى مهمة التدريب والإشراف عليه مدربين من النادي الملكي في أول زيارة لهم لقطاع غزة.

ويهدف المعسكر لنقل الخبرات الأوروبية في كرة القدم للناشئين الفلسطينيين ضمن برنامج يستمر لمدة شهر كامل ويشمل المهارات الفنية والتهيئة البدنية وبناء القدرات لوضع اللاعبين على بداية طريق الإحتراف الكروي.



من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة أكاديمية تشامبيونز رجب السراج عن أمله في أن يفتح هذا المعسكر الباب أمام تطلعات المواهب الرياضية الفلسطينية لتحقيق آمالهم في الوصول إلى العالمية ، مشدداً في الوقت ذاته على أن فلسطين تمتلك الكثير من المواهب الدفينة التي تتطلب منا العمل المستمر على تذليل العقبات وتمهيد الطريق لهم.

وأضاف السراج بأن أكاديمية تشامبيونز لا زال لديها العديد من المشاريع العالمية التي ستخدم القطاع الرياضي وتؤسس لنقلة نوعية في كرة القدم.



وفتحت أكاديمية تشامبيونز باب الإلتحاق والتسجيل للفئات العمرية من 6 إلى 16 عام ضمن أعداد محددة مسبقاً تعتمد على القدرة الإستيعابية للمعسكر ، حيث سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات بناءً على أعمارهم تمهيداً لبدء التدريبات المقررة.

ويشارك في المعسكر عددٌ من الكوادر الرياضية لتشامبيونز بجانب مدربي ريال مدريد بهدف مشاركة الخبرات وإكتساب مهارات جديدة.

جدير بالذكر أن اللاعبين المشاركين في المعسكر سيكون لهم حق الأولوية للمشاركة في بطولات ينظمها نادي ريال مدريد للناشئين مستقبلاً ، إلى جانب حصولهم على شهادة معتمدة من النادي الملكي بعد تمكنهم من إتمام البرنامج التدريبي.

يُشار إلى أن أكاديمية تشامبيونز تعتبر إحدى أكبر الأكاديميات الرياضية في فلسطين والوطن العربي ، وحققت نقلة نوعية في مجال رياضات الناشئين في قطاع غزة من خلال توقيع إتفاقيات دولية ومشاركة رياضية في العديد من الدوريات الدولية والمحلية ، وحاصلة على كأس أكاديميات غزة في مختلف الفئات العمرية.