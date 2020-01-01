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مواجهات نارية في ثمن نهائي "يورو 2020".. قائمة المتأهلين وجدول المباريات

الخميس 24 يونيو 2021 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات نارية في ثمن نهائي "يورو 2020".. قائمة المتأهلين وجدول المباريات



وكالات

أسدل الستار مساء يوم الأربعاء على مباريات دور المجموعات للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث، ليصبح العدد 16 منتخبا، وهي:

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المجموعة الأولى: إيطاليا، ويلز، سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك

المجموعة الثالثة: هولندا، النمسا، أوكرانيا

المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك

المجموعة الخامسة: السويد، إسبانيا

المجموعة السادسة: فرنسا، ألمانيا، البرتغال.

وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 لـ"يورو 2020":

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يوم السب 26 يونيو الجاري، توقيت غرينتش:

ويلز – الدنمارك، الساعة (17:00)

إيطاليا – النمسا، الساعة (20:00)

يوم الأحد 27 يونيو الجاري:

هولندا – التشيك الساعة (17:00)

بلجيكا – البرتغال، الساعة (20:00)

يوم الاثنين 28 يونيو الجاري:


كرواتيا – إسبانيا، الساعة (17:00)

فرنسا – سويسرا، الساعة (20:00)

يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري:

إنجلترا – ألمانيا، الساعة (17:00)

السويد – أوكرانيا، الساعة (20:00)

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