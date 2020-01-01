مواجهات نارية في ثمن نهائي "يورو 2020".. قائمة المتأهلين وجدول المباريات

أسدل الستار مساء يوم الأربعاء على مباريات دور المجموعات للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".
وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث، ليصبح العدد 16 منتخبا، وهي:
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شاهد.. رونالدو يقود البرتغال إلى ثمن نهائي
شاهد.. رونالدو يقود البرتغال إلى ثمن نهائي "يورو 2020"
المجموعة الأولى: إيطاليا، ويلز، سويسرا
المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك
المجموعة الثالثة: هولندا، النمسا، أوكرانيا
المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك
المجموعة الخامسة: السويد، إسبانيا
المجموعة السادسة: فرنسا، ألمانيا، البرتغال.
وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 لـ"يورو 2020":
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شاهد.. رونالدو يوجه تحية خاصة للإيراني علي دائي من
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يوم السب 26 يونيو الجاري، توقيت غرينتش:
ويلز – الدنمارك، الساعة (17:00)
إيطاليا – النمسا، الساعة (20:00)
يوم الأحد 27 يونيو الجاري:
هولندا – التشيك الساعة (17:00)
بلجيكا – البرتغال، الساعة (20:00)
يوم الاثنين 28 يونيو الجاري:
كرواتيا – إسبانيا، الساعة (17:00)
فرنسا – سويسرا، الساعة (20:00)
يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري:
إنجلترا – ألمانيا، الساعة (17:00)
السويد – أوكرانيا، الساعة (20:00)