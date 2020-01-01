الإعلامي الحكومي يعلن موعد فتح الأسواق الشعبية بقطاع غزة ..وفق هذه الآلية

غزة/سما/

أعلن مكتب الاعلام الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الاربعاء موعدًا لفتح الأسواق الشعبية في القطاع بشرط أن يتلقى العاملين فيها لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضح المكتب الاعلامي في بيان وصل وكالة سما ، أن الجهات المختصة ستقوم بحملة تطعيم لكافة أصحاب البسطات العاملة في هذه الأسواق تمهيدا لإعادة فتحها اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢١م، وذلك وفقاً لبروتوكول خاص أعدته وزارة الصحة.

وأشار إلى أن طواقم التفتيش والمتابعة وشرطة البلديات تتابع عن كثب الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بذلك حرصاً على السلامة العامة.

وبين المكتب الاعلامي الحكومي أن حملة التطعيم لأصحاب البسطات في الاسواق الشعبية ستبدأ من يوم غد الخميس، في كافة المراكز الصحية التي تقدم خدمة التطعيم على مستوى قطاع غزة.

وأكد المكتب الاعلامي أن الجهات المختصة لن تسمح بمباشرة العمل إلا لمن تلقى التطعيم وإرفاق الشهادة الطبية الممنوحة له، وبالترتيب مع البلديات بدء من الموعد المحدد أعلاه.