الخارجية: المملكة الأردنية تعتمد شهادة التطعيم الصادرة عن دولة فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أن الحكومة الأردنية والسلطات المختصة في المملكة اعتمدت شهادة التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في بيان صد عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن العمل جار حاليا لاعتماد آلية خاصة لتسهيل اجراءات مغادرة المواطنين الحاصلين على شهادة تطعيم مكتملة الجرعات إلى أراضي المملكة، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من الجهات الأردنية.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا على جميع الخطوات والقرارات التي تتخذها لتسهيل حركة وسفر المواطنين الكرام.