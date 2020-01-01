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بنزيما ورونالدو يحملان فرنسا والبرتغال لثمن نهائي اليورو..فيديو

الخميس 24 يونيو 2021 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنزيما ورونالدو يحملان فرنسا والبرتغال لثمن نهائي اليورو..فيديو



بودابست/سما/

تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الفرنسي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا، في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بيورو 2020.

أحرز كريستيانو رونالدو هدفي البرتغال في الدقائق 31 و60 من ركلتي جزاء، فيما أحرز كريم بنزيما هدفي الديوك الفرنسية بالدقائق 45+2 من ركلة جزاء و48.

وبهذا التعادل، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات متصدرًا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما تأهل البرتغال أيضًا بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتأهل ضمن أفضل مركز ثالث.

وفي نفس المجموعة، أنقذ ليون جوريتسكا منتخب ألمانيا من الخروج المبكر من البطولة، وذلك بالتعادل مع المجر (2-2).

وسجل هدفي المجر الثنائي آدم سالاي، وأندراس شافير في الدقيقتين 11، و68 تواليًا، فيما أحرز كاي هافيرتز، وليون جوريتسكا ثنائية ألمانيا بالدقيقتين 66، و84 على التوالي.

وبهذه النتيجة، تأهلت ألمانيا للدور ثمن النهائي كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، فيما ودعت المجر البطولة بتذيلها الترتيب بنقطتين.

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