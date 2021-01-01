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تواصل فعاليات"الإرباك الليلي" في بيتا

الأربعاء 23 يونيو 2021 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل فعاليات"الإرباك الليلي" في بيتا



نابلس /سما/

 قال محمد حمدان أمين سر حركة فتح في إقليم نابلس أن الإرباك الليلي على جبل صبيح مستمر وسيستمر بشكل يومي حتى إزالة البؤرة الاستيطانية في بيتا جنوب نابلس.

وقال حمدان خلال مشاركته بفعالية الإرباك الليلي على جبل صبيح اليوم مع عدد من أعضاء الاقليم أن بيتا شكلت نموذجا وطنيا للمقاومة الشعبية على مستوى الوطن وبالتالي فإن فتح ستوفر كافة أشكال الدعم لهذه المقاومة الشعبية بكل مكوناتها حتى تنتصر .

وأكد حمدان أن ما يحدث على جبل صبيح في بيتا لا يمكن أن تشاهده الا في بيتا هذه القلعه النضالية التى سطرت اروع ملاحم البطولة والنضال في وجة الاستيطان والاحتلال خلال تاريخها النضالي مؤكدا أن هذه المقاومة الشعبية انتقلت إلى مواقع عديده في الوطن وخاصة في قرية بيت دجن المجاوره.

ويشهد جبل صبيح في بيتا فعاليات الإرباك الليلي المستمر وخاصة اشعال مئات الإطارات المطاطية وإشعال المشاعل والليزر بالقرب من البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح التي يحاول المستوطنين الاستمرار باقامتها منذ شهرين تقريبا في ظل مواجهات شعبية عارمة أسفرت عن سقوط أربعة شهداء وعشرات الجرحى التي تقاوم وتعارض إقامة هذه البؤرة الاستيطانية .

#الارباك الليلي #جبل صبيح #نابلس

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