"هنية" يكرم شركة "أوريدو" تقديرا لدعمها للرياضة

غزة /سما/

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، شركة ”أوريدو"، تقديرا لدورها المميز في دعم الرياضة الفلسطينية، خلال استقباله لوفد يمثل إدارة شركة "أوريدو" ضم كل من صهيب أبو حسنة وأحمد مهاني، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المجلس الأعلى.

وأشاد عبد السلام هنية بما تقدمه الشركة لرعاية الدوري الممتاز لكرة القدم، وتوفير الرعاية المالية وتسليمها للأندية خلال الأسبوع الجاري مع انطلاق دور الإياب بالدوري.

وقال هنية إن الظروف الصعبة التي تعيشها محافظات غزة تتطلب المساهمة وتوفير الدعم للنشاط الرياضي ومساندة الأندية التي تحتاج للكثير من المتطلبات المادية والإمكانات حتى توفر المجال لاستمرار الأنشطة والبطولات الرياضية.

ودعا شركة "أوريدو" للمزيد من الدعم وتعزيز الجهد المبذول لمساندة الرياضة وتقديم برامج متنوعة لرعاية الرياضة والمرافق الرياضية.

بدوره ثمن صهيب أبو حسنة ممثل شركة "أوريدو" ما يقدمه المجلس الأعلى وعبد السلام هنية من دعم للرياضة وتطوير المنشٱت الرياضية، وأوضح أن ما تقدمه شركة "أوريدو" يمثل مساهمة لدعم الرياضة وتوفير الخدمة للقطاع الرياضي تقديرا لما تحققه الرياضة من إنجازات ونظرا لما تحمله من معاني وطنية ومتابعة لدى الجمهور الفلسطيني.