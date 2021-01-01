  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد الكرة يوزع زي ” أوريدو” على أندية الدرجة الممتازة

الأربعاء 23 يونيو 2021 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يوزع زي ” أوريدو” على أندية الدرجة الممتازة



غزة /سما/

وزع اتحاد الكرة زي شركة أوريدو راعي دوري الدرجة الممتازة لأندية المحافظات الجنوبية في الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في مقر الاتحاد بحضور إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة وأعضاء المكتب التنفيذي، الأستاذ صهيب أبو حسنة ممثل شركة أوريدو، وممثلي أندية الدرجة الممتازة.

ورحب أبو سليم بممثلي أندية الدرجة الممتازة، مقدماً الشكر باسم الأندية لشركة أوريدو على رعايتها لبطولة الدوري الممتاز.

وأكد أبو سليم أن اتحاد الكرة عازم على استمرار النشاط الرياضي وتحدى كافة الصعاب التي مرت على قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الرياضيين والمنشآت الرياضية.

وطالب أبو سليم أندية الدرجة الممتازة بضرورة الاهتمام بفئات الشباب والناشئين بما يساهم في تطوير كرة القدم الفلسطينية.

بدوره أعرب أبو حسنة عن سعادته برعاية بطولة الدوري الممتاز، متمنياً الوفيق للأندية المشاركة.

وفي نهاية الحفل سلم اتحاد الكرة الزي الرياضي على ممثلي أندية الدرجة الممتازة.

#اوريدو #دوري الدرجة الممتازة #أندية قطاع غزة
7

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: الفصائل تمهل الوسطاء قبل أي تصعيد في غزة

صور: ما هي طائفة “البهرة” التي يستقبل السيسي كبيرهم كل عام؟ وما موقف الأزهر منها؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

لهذا السبب .. مزارعو غزة يتوقفون عن تصدير منتجاتهم الزراعية

صور: إسرائيل تنشر وثائق جديدة عن قصفها مفاعل تموز العراقي بعهد صدام

هندي يستأجر فريقا من الحراس ويعلق كاميرات مراقبة لحراسة أغلى شجرة مانجو في العالم

تغيير في السياسات؟ واشنطن تضغط لإدانة الصين وإسرائيل تستجيب

الأخبار الرئيسية

"أكسيوس": إسرائيل تهدد بتعليق عملية إعادة إعمار غزة في هذه الحالة

بايدن

صحيفة اسرائيلية: الصين و”النووي الإيراني” والمسألة الفلسطينية.. في ميزان ترامب وبايدن

القسام

صحيفة عبرية: هكذا تصل إسرائيل إلى هدنة طويلة المدى مع غزة

طائرة

صور: إسرائيل تنشر وثائق جديدة عن قصفها مفاعل تموز العراقي بعهد صدام

بينت

كيف ستواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة التحديات السياسية والأمنية المحدقة بها؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية