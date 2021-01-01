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"أكسيوس": إسرائيل تهدد بتعليق عملية إعادة إعمار غزة في هذه الحالة

الأربعاء 23 يونيو 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أكسيوس": إسرائيل تهدد بتعليق عملية إعادة إعمار غزة في هذه الحالة



القدس المحتلة /سما/

كشف موقع أمريكي، عن تفاصيل جديدة حول المفاوضات غير المباشرة التي تقودها جمهورية مصر العربية، بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في القاهرة.

وذكر موقع " أكسيوس" الأمريكي، في تقريرٍ صحفي أصدره اليوم الأربعاء، أنّ حكومة الاحتلال هدّدت بتعليق عملية إعادة إعمار غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين قولهم: إنّ "إسرائيل تهدد بتعليق عملية إعادة إعمار غزة ما لم يسجل تقدم بشأن عودة أسيرين تحتجزهما حماس ورفات جنديين".

وأشار إلى أنّ قطر تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وأن العقبة الرئيسية هي كيفية تحويل المبلغ إلى قطاع غزة.

وفيما يخصّ ردود حركة حماس خلال المفاوضات، لفت الموضع الأمريكي، إلى أنّ رئيس حركة "حماس" بغزة، يحيى السنوار، رفض آلية عرضها المبعوث الأممي، تتعلق بصرف أموال إعادة الإعمار في غزة.

#مصر #الولايات المتحدة #حكومة الاحتلال #حركة حماس #المنحة القطرية #إعادة إعمار غزة

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