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فلسطين وروسيا تبحثان افاق التعاون السياحي لما بعد كورونا

الأربعاء 23 يونيو 2021 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين وروسيا تبحثان افاق التعاون السياحي لما بعد كورونا



رام الله /سما/

استقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة، سفير روسيا الاتحادية لدى فلسطين السفير غوتشا بواتشيدزه، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم

معايعة رحبت بالسفير الروسي وأكدة على اهمية هذا اللقاء في بناء جسور التعاون لعودة النشاط السياحي بين البلدين، متحدثة عن اخر التطورات لجائحة كورونا في فلسطين، وما وصلت اليه الجهود الفلسطينية لمكافحة هذا الوباء العالمية ونجاح خطة الوزارة في انتاج واعتماد بروتوكولات صحية سياحية في ظل جائحة كورونا وبمعايير عالمية ، علاوة على رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحة وخاصة في موضوع العناية والوقاية والسلامة العامة وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وتجهيز المنشآت السياحية فضلا عن التوعية و الترويج السياحي.

معايعة اكدت على اهمية الوفود السياحية الروسية القادمة الى فلسطين في ظل احتلالها للمركز الاول من حيث اعداد الزيارة الى فلسطين و ضرورة زيادة التشبيك و التعاون بين القطاع السياحي الفلسطيني الخاص و نظيرة الروسي لضمان عودة اعداد الوفود السياحية الروسية لسابق عهدها.

واكدت معايعة "اننا في وزارة السياحة والآثار نسعى لان تكون تجربة السائح في فلسطين تجربة غنية بحيث يعود الى وطنه حامل صورة جميلة عن فلسطين وشعبها وأهلها ومطلع على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي"

و بدوره فقد اكد السفير الروسي على المواقع الداعمة للحقوق الفلسطينية ، مؤكداً على فتح كافة مجالات التعاون بين الجانبين لضمان عودة النشاط السياحي بين روسيا الاتحادية و فلسطين لسابق عهده .

#وزارة السياحة والآثار #السفير غوتشا بواتشيدزه

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