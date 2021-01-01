تحريض يميني.. 150 دورية للشرطة أحرقت وتضررت نتيجة للمواجهات بالداخل

القدس المحتلة /سما/

كشفت منظمة "بتسلمو" وهي منظمة يمينية إسرائيلية متطرفة، الاربعاء، أن 150 سيارة تابعة للشرطة الإسرائيلية قد أحرقت وأصيبت بأضرار نتيجة للمواجهات التي شهدتها مدن الداخل، احتجاجا على اعتداءات الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى والشيخ جراح.

وقالت القناة 20 العبرية، إن المعلومات تم كشفها لصالح منظمة "بتسلمو" بعد أن تقدمت بطلب بناء على حرية الحصول على المعلومات، والتي اطلعت من خلالها على حجم الأضرار التي لحقت بالشرطة جراء المواجهات في مدن الداخل.

واستغل مدير عام منظمة "بتسلمو" شاي غليك، هذه المعطيات للتحريض على المواطنين الفلسطينيين في الداخل، وطالب وزير الأمن الداخلي ومفتش عام الشرطة، بعدم الاكتفاء باعتقال المشاركين في المظاهرات بل تقديمهم إلى المحاكمة، وقيامهم بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشرطة.

وقال غليك: لا يمكن للمشاغبين أن يحرقوا دوريات الشرطة ويلحقوا أضرارا بملايين الشواقل، وفي المحصلة الجمهور الواسع هو من يدفع ثمن الضرر.