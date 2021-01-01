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"حكومة بينت" تصادق على عشرات المخططات الاستيطانية بالضفة

الأربعاء 23 يونيو 2021 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حكومة بينت" تصادق على عشرات المخططات الاستيطانية بالضفة



رام الله /سما/

صادقت حكومة نفتالي بينت، لأول مرة، منذ تولي مهامها، على العشرات من مشاريع البناء في مستوطنات الضفة الغربية.

وأفاد موقع القناة 12 العبرية، الثلاثاء، أن حكومة بينت صادقت على 31 مخطط بناء، تم الموافقة عليها من قبل لجنة البناء التابعة لما تسمى بالإدارة المدنية، وتقع خارج حدود الخط الأخضر.

ومن بين الأبنية التي تمت الموافقة عليها بناء مدرسة للتعليم الخاص في مستوطنة "إلكاناه" ومجمع تجاري ضخم لتصميم المنازل في مستوطنة "ميشور أدوميم".

وذكرت القناة العبرية، أن اللجنة المختصة بالمصادقة على البناء والتي من المقرر أن تجتمع كل 3 شهور، لم تنعقد منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأوضحت أنه لم يتم تحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة، لكن خطط البناء التي تمت الموافقة عليها لا تحتاج موافقة مجلس التخطيط الأعلى، لاعتبار هذه المشاريع مشاريع صغيرة نسبيا.

#حكومة بينت #مستوطنات #الاراضي الفلسطينية #مستوطنات الضفة #استيطان

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