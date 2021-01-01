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السفارة الفلسطينية بالقاهرة تعلن تفاصيل اعفاء طلاب قطاع غزة من الرسوم الجامعية

الأربعاء 23 يونيو 2021 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الفلسطينية بالقاهرة تعلن تفاصيل اعفاء طلاب قطاع غزة من الرسوم الجامعية



القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بإعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي 2020/ 2021، وتقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي لدولة فلسطين، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وأوضحت السفارة أن إدارة الوافدين أبلغت بأنه قد  تم إخطار كافة الجامعات بالمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا بأن يتم تنفيذ هذا القرار على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو المؤهل الجامعي من قطاع غزة، وإنه في حال قيام بعض الطلاب بتسديد مصروفات القسط الثاني قبل صدور القرار يتم التوجيه بالآتي:
1. الطلاب المقيدين بالسنة النهائية يتم استردادهم لرسوم القسط الثاني التي تم سدادها.
2. الطلاب المقيدين بالسنوات قبل النهائية يتم ترحيل رسوم القسط الثاني لهذا العام 2020/ 2021 للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم.

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