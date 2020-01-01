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تقرير: السفارة الفلسطينية لدى المغرب اعتذرت عن لقاء وفد حماس في الرباط

الأربعاء 23 يونيو 2021 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: السفارة الفلسطينية لدى المغرب اعتذرت عن لقاء وفد حماس في الرباط



القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع اليوم 24 الإخباري المغربي، أنه كان مبرمجا أن يزور وفد حركة حماس مقر السفارة الفلسطينية بالرباط، للقاء السفير الشوبكي لكن ذلك لم يتم.

وحسب مصدر مطلع، فإن وفد الحركة “رحب بزيارة السفارة الفلسطينية، وكان مستعدا لها، وتمت برمجتها”، لولا أن السفير الفلسطيني اعتذر في آخر لحظة عن لقاء وفد الحركة، بسبب “تعليمات تلقاها من رام الله”، مقر السلطة الوطنية الفلسطينية، رغم أن السفير كان مستعدا بدوره للقاء الوفد.

ويبدو أن هذا القرار يعكس الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، من جهة، كما يعكس ربما عدم ارتياح السلطة لزيارة وفد الحركة للمغرب، واستقباله بشكل شبه رسمي، رغم أن الزيارة تمت بدعوة من حزب العدالة والتنمية.

وغاب السفير الفلسطيني لدى الرباط، جمال الشوبكي، عن برنامج الزيارة التي قام بها وفد حركة حماس إلى المغرب برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ما بين 16و20 يونيو/حزيران الجاري.

وأثيرت تساؤلات حول سبب هذا الغياب أو التغييب، وملابساته؟ فوفد حماس لم يزر مقر السفارة بالرباط، والسفير الفلسطيني لم يكن حاضرا سواء خلال حفل العشاء الذي نظم على شرف الوفد في قصر الضيافة الملكي بالرباط، أو في اللقاءات التي عقدها الوفد، كما لم يزر السفير وفد حماس في مقر إقامته في بوزنيقة (قرب الرباط)، ولم يحضر زيارة الوفد لمقر وكالة بيت مال القدس.

#حركة حماس #اسماعيل هنية #المغرب #السفارة الفلسطينية

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