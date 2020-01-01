خلال جلسة محاكمته الـ163.. الأسير الحلبي يرفض التهم الموجهة له

غزة / سما /

قال مكتب إعلام الأسرى، الأربعاء، إنّ محكمة الاحتلال عقدت اليوم الجلسة 163 للأسير محمد الحلبي (43 عامًا) من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد المكتب، في تصريح صحفي، أنّ الأسير الحلبي رفض التهم الإسرائيلية الموجّهة له، كما رفض ضغوط الاحتلال عليه لقبول صفقة تنهي قضيته؛ ما دفع سلطات الاحتلال إلى تأجيل محاكمته حتى 14 تموز/يوليو المقبل.

ولفت "إعلام الأسرى" إلى أنّ الأسير الحلبي ومحاميه يتعرّضان لضغوط إسرائيلية كبيرة للقبول بأي صفقة تنهي جلسات محاكمته المستمرة منذ اعتقاله قبل أكثر من 5 سنوات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير محمد الحلبي خلال تنقله عبر حاجز بيت حانون/ إيرز في 15 حزيران/ يونيو 2016، ولم تصدر المحكمة الإسرائيلية حتى اليوم أي حكم بحقه.

والحلبي متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخراً تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني.

والأسير الحلبي كان يعمل قبل اعتقاله مديرًا لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية (World Vision) في قطاع غزة، واعتقلته سلطات الاحتلال بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.