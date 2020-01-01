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نقيب المحامين يعلق على قرار محكمة العدل العليا وقف انتخابات النقابة

الأربعاء 23 يونيو 2021 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقيب المحامين يعلق على قرار محكمة العدل العليا وقف انتخابات النقابة



رام الله / سما /

 أكد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، أن النقابة ملتزمة بقرار محكمة العدل العليا، القاضي بوقف انتخابات نقابة المحامين، بوصفها صادرة عن محكمة فلسطينية.

وأوضح عبيدات، أن القرار جاء على خلفية طعن قدمه أحد المحامين بشأن تفسير نص قانوني يخص انتخابات النقابة.

وقال: هناك نص مادي يقول إن الهيئة العامة تقوم بانتخاب مجلس النقابة والنقيب لنقابة المحامين، وجرت العادة أن يتم انتخاب النقيب من قبيل الخمسة عشر عضوا الذين يتم انتخابهم.

وأضاف عبيدات: ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تفسير، والمحكمة اتخذت قرارا تمهيدا بوقف الانتخابات لحين البت في الدعوى المقدمة، التي أثار مضمونها محامون في السابق، حول اختيار النقيب من خلال ورقة مستقلة من قبل الهيئة العامة بشكل مباشر. 

وأشار، إلى أن النقابة ستطلب من المحكمة تعجيل البت في الدعوى المقدمة بالخصوص، خلال شهر أو اثنين، حيث سيتم عقد الانتخابات بعد البت في الدعوى مباشرة.

#نقابة المحاميين #جواد عبيدات #محكمة العدل العليا #انتخابات نقابة المحامين

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