أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

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دخل اليوم، أربعة أسرى اعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم:

الأسير بهاء الدين محمد علي القصاص (41 عاماً)، من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/06/2002، وهو محكوم بالسجن 23 عامًا.

الأسير كمال عمر إبراهيم يحيى (37 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/06/2003، وهو محكوم بالسجن 27 عامًا.

الأسير رياض عبد الرحيم أحمد أبو علي (36 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/06/2003، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

الأسير مهند محمود محمد أبو عيشة (41 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/06/2004، وهو محكوم بالسجن 30 عامًا.