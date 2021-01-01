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الجهاد: حظر قناة "فلسطين اليوم" انحيازٌ أمريكيٌ للاحتلال

الأربعاء 23 يونيو 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: حظر قناة "فلسطين اليوم" انحيازٌ أمريكيٌ للاحتلال



غزة /سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن قرار حظر الإدارة الأمريكية للموقع الالكتروني الخاص بقناة فلسطين اليوم الفضائية تأكيد على انحيازها للاحتلال الصهيوني وشراكتها في جرائمه بحق فلسطين وشعبها.

وقال الناطق الاعلامي باسم الحركة طارق سلمي: "إن حظر عدد من المواقع الالكترونية ومن بينها موقع قناة فلسطين اليوم على شبكة الانترنت هو محاولة يائسة لحجب الحقيقة التي قاتل الاعلام الحر من أجل نشرها للعالم خلال معركة سيف القدس، والقرار هو محاكمة لدور الاعلام الحر وفي مقدمته قناة فلسطين اليوم وغيره من المنابر الوطنية".

ووجه سلمي، التحية لقناة فلسطين اليوم ولكل المنابر الحرة، معرباً عن ثقته أن الحقيقة لن تحجبها أدوات الاٍرهاب والقمع، وستواصل القناة دورها في فضح الاحتلال وتعزيز الرواية الوطنية.

وأعرب عن تضامن الحركة الكامل مع قناة فلسطين اليوم وسائر المواقع الحرة التي تم حظرها بهذا القرار الجائر.

#الجهاد الاسلامي #الإدارة الأمريكية #قناة فلسطين اليوم #حظر #الجرائم الإسرائيلية

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