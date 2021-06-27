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التعليم تنشر إعلاناً للمتقدمين للوظائف التعليمية من ذوي الاعاقة

الأربعاء 23 يونيو 2021 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تنشر إعلاناً للمتقدمين للوظائف التعليمية من ذوي الاعاقة



غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم للمتقدمين للوظائف التعليمية من ذوي الإعاقة والذين اجتازوا درجة الاختبار بنسبة 50% فما فوق، وكذلك المرشحين الذين حضروا المقابلة الشخصية بعد اجتيازهم درجة المرور، ولم يقوموا بمراجعة الوزارة _ الإدارة العامة للشئون الإدارية- وتسليم التقارير التي تثبت الحالة الخاصة بهم، أنه تقرر اعطاؤهم فرصة أخيرة اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى يوم الإثنين الموافق 28/06/2021م. لتسليم التقارير الخاصة بهم.


كما وأعلنت الوزارة أنه سيم إغلاق شاشة تدقيق البيانات الخاصة بالمتقدمين للوظائف التعليمية صباح يوم الأحد الموافق 27/06/2021 على أن يتم الاستمرار في استلام الأوراق الثبوتية الخاصة بالتعديلات في مبنى الوزارة حتى يوم الخميس الموافق 01/07/2021 م كموعد نهائي لإضافة التعديلات.

#التربية والتعليم #غزة #الوظائف التعليمية #ذوي الإعاقة

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