هيئة المعابر تنشر آلية السفر عبر معبر رفح لغدٍ الخميس

غزة /سما/

أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وذكرت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة، والتاسعة من الكشف رقم (2021/22).

وشددت الهيئة على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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