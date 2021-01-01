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هيئة المعابر تنشر آلية السفر عبر معبر رفح لغدٍ الخميس

الأربعاء 23 يونيو 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة المعابر تنشر آلية السفر عبر معبر رفح لغدٍ الخميس



غزة /سما/

أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وذكرت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة، والتاسعة من الكشف رقم (2021/22).

وشددت الهيئة على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

 وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر اضغط هنا.

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #معبر رفح #الية السفر #كشف المسافرين #قطاع غزة

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