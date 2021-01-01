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"الشاباك الإسرائيلي": ارتفاع بعدد العمليات الفلسطينية خلال شهر مايو

الأربعاء 23 يونيو 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك الإسرائيلي": ارتفاع بعدد العمليات الفلسطينية خلال شهر مايو



القدس المحتلة /سما/

سجل  جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك" ارتفاعا ملحوظا في عدد العمليات الفدائية الفلسطينية، ضد أهداف "إسرائيلية"، خلال شهر مايو/أيار الماضي مقارنة مع الأشهر السابقة.

وقال "الشاباك" في تقرير له إنه سجل 414 هجوما بالضفة الغربية و178 في القدس وداخل فلسطين المحتلة، و2213 من قطاع غزة.

وأضاف التقرير إن شهر إبريل/نيسان الماضي، شهد 80 هجوما بالضفة الغربية و24 في القدس وداخل فلسطين المحتلة و26 من قطاع غزة.

وذكر أن 15 "إسرائيليا" قتلوا، وأُصيب 168 خلال شهر مايو/أيار، وخاصة خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار "الشاباك" إلى أنه سجل إطلاق 401 زجاجة حارقة و47 عملية إطلاق نار و33 قنبلة أنبوبية و87 حريقا متعمدا، وهجومان بقنابل يدوية في القدس المحتلة والضفة الغربية خلال شهر مايو/أيار.

وكان شهر مايو/أيار شهد تصاعدا في الاشتباكات الفلسطينية "الإسرائيلية" إثر الاعتداءات التي نفذها جيش الاحتلال في القدس والعدوان الإسرائيلي على غزة.

#الشاباك #عمليات استشهادية #اسرائيل #الفلسطينيين

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