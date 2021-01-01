  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد أوروبي يزور ميناء غزة ويطلع على معاناة الصيادين

الأربعاء 23 يونيو 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد أوروبي يزور ميناء غزة ويطلع على معاناة الصيادين



غزة /سما/

 زار وفد من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حوض ميناء غزة للإطلاع على وضع الصيادين ومعاناتهم بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

وكان في استقبالهم عدد من أعضاء النقاب والصيادين.

وشرح رئيس النقابة نزار عياش للوفد وضع الصيادين ومعاناتهم في ظل الحصار والإغلاق المفروض على البحر إلى 6 أميال من قبل الاحتلال ومنع الصيادين من استيراد مستلزمات ومعدات الصيد مما زاد ثمن تلك المعدات أضعافًا مضاعفة على ما كانت عليه في السابق.

وأشار إلى عدم تمكين الصيادين من تصدير الأسماك إلى الضفة، مشيرًا إلى أن كل ذلك يترتب عليه مزيدًا من البطالة في صفوف الصيادين وتدهور الحالة الاقتصادية لهم.

وطالب عياش المؤسسات الدولية والمحلية بالضغط على الاحتلال من أجل أن يسمح للصياد الفلسطيني بمزاولة مهنة الصيد بحرية أسوةً بباقي صيادي العالم.

#الاتحاد الاوروبي #ميناء غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: الفصائل تمهل الوسطاء قبل أي تصعيد في غزة

رئيس الموساد السابق كوهين يتهم قطر "باللعب على كلا الجانبين": على اسرائيل اسقاط حماس!

صور: ما هي طائفة “البهرة” التي يستقبل السيسي كبيرهم كل عام؟ وما موقف الأزهر منها؟

لهذا السبب .. مزارعو غزة يتوقفون عن تصدير منتجاتهم الزراعية

"يسرائيل هيوم": معلومات جديدة تثير قلق إسرائيل بشأن الصفقة الأمريكية الإيرانية

اسعار العملات مقابل الشيكل

معاريف: لأول مرة.. الجيش الاسرائيلي ينشئ غرفة مشتركة مع نظيره الأردني

الأخبار الرئيسية

القسام

صحيفة عبرية: هكذا تصل إسرائيل إلى هدنة طويلة المدى مع غزة

طائرة

صور: إسرائيل تنشر وثائق جديدة عن قصفها مفاعل تموز العراقي بعهد صدام

بينت

كيف ستواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة التحديات السياسية والأمنية المحدقة بها؟

القائم باعمال مدير عمليات الاونروا الجديد بغزة يكشف عن موعد صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة

وزيرة الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و118 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية