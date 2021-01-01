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رئيس بلدية الخليل يطلع السفير اللتواني لدى فلسطين على انتهاكات الاحـتلال في المحافظة

الأربعاء 23 يونيو 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية الخليل يطلع السفير اللتواني لدى فلسطين على انتهاكات الاحـتلال في المحافظة



الخليل /سما/

 أطلع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الأربعاء، سفير لتوانيا لدى دولة فلسطين فرتاس بنكايتيس والوفد المرافق له، على الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في المحافظة.

وقال أبو سنينة خلال اللقاء، إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة، وأهمها قرار “اليونسكو”، المتعلق بحماية البلدة القديمة في الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، كونهما مدرجان على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وبيّن خطورة الوضع القائم في الخليل، وما يتعرض له الحرم من محاولات لتغيير معالمه وإقامة مصعد كهربائي للمستوطنين بداخله، معربا عن تخوفه من المخططات الاستيطانية التي تستبيح كل الأماكن المقدسة.

وأشار إلى التحديات التي تواجه البلدية في تقديم خدماتها للمواطنين خاصة في المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات، داعيا السفير اللتواني لنقل صورة الأوضاع لحكومته، وتضافر الجهود للوقوف أمام كل المخططات الإسرائيلية الاستيطانية.

وأوضح أبو سنينة، أن البلدية تسعى إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها، من خلال الاستفادة من خبرات المدن الصديقة لبلدية الخليل، مؤكدا أهمية عقد اتفاقيات توأمة مع المدن اللتوانية في هذا الإطار.

من جانبه، أكد بنكايتيس اهتمامه بمدينة الخليل لما تحتله من مكانة تاريخية، لافتا إلى ضرورة تفعيل التوأمة بين المدن اللتوانية المختلفة ومدينة الخليل.

وكانت بلدية الخليل وقعت اتفاقية لرفع قدرات المرأة وتمكينها بين السفارة اللتوانية لدى فلسطين، والمركز الفلسطيني للاتصال، والسياسات التنموية ومركز الخليل المجتمعي، وذلك في إطار التعاون المشترك في عدة مجالات.

#بلدية الخليل #تيسير أبو سنينة

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