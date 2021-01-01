التفاؤل يسود برشلونة بشأن بيع اللاعب المعطوب

وكالات / سما /

يبذل فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، قصارى جهده حتى يتعافى من الإصابة التي لحقت به في الموسم المنقضي، وذلك حتى يتمكن من المشاركة في الفترة الاستعدادية للفريق الكتالوني بعد 3 أسابيع من الآن.

وخضع فيليب كوتينيو لعملية جراحية في شهر يناير الماضي، ولكنها لم تكلل بالنجاح، ليخضع لعملية أخرى في شهر أبريل، وذلك من أجل تجنب أي مشاكل في ركبته بالمستقبل.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن تعافي فيليب كوتينيو من إصابته في الركبة يسير في المسار الصحيح، حيث بدأ اللاعب البرازيلي يتدرب على العشب، ويقترب من العودة.

ويتواجد البرازيلي في مركز زيكو لكرة القدم في ريو دي جانيرو وهو الآن في آخر مراحل تعافيه من الإصابة، حيث يسرع من خطواته من أجل أن يكون جاهزاً قبل بداية الموسم.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن برشلونة يريد أن يبدأ اللاعب التحضيرات مع الفريق للموسم الجديد، لزيادة فرص إيجاد أندية مهتمة بضمه هذا الصيف.

ويرغب برشلونة في التخلص من فيليب كوتينيو بشكل نهائي هذا الصيف، ولكن ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا تعافى من الإصابة المزمنة في الركبة، خصوصاً وأن مستواه قبل الإصابة كان ضعيفاً للغاية.