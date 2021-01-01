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مستوطنون يغلقون شارع القدس-الخليل جنوب بيت لحم أمام المواطنين

الأربعاء 23 يونيو 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أغلق مستوطنون ظهر اليوم الأربعاء، شارع القدس-الخليل جنوب مدينة بيت لحم، أمام حركة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين تجمهروا قرب مستوطنة "دانيال" المقامة على أراضي المواطنين، وأغلقوا الشارع أمام المركبات الفلسطينية.

وقال الناشط الشبابي أحمد صلاح إن عشرات المستوطنين انتشروا في الأراضي الزراعية بمنطقة "فاغور" في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من استفزازاتهم للمواطنين، وكان آخرها قبل يومين عندما تجمهروا قرب قرية الجبعة غربا، وجب الذيب والفرديس وبيت تعمر شرقا.

#مستوطنون

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