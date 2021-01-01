وفد أوروبي يزور ميناء غزة ويطلع على معاناة الصيادين

غزة / سما /

زار وفد من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حوض ميناء غزة للإطلاع على وضع الصيادين ومعاناتهم بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

وكان في استقبالهم عدد من أعضاء النقاب والصيادين.

وشرح رئيس النقابة نزار عياش للوفد وضع الصيادين ومعاناتهم في ظل الحصار والإغلاق المفروض على البحر إلى 6 أميال من قبل الاحتلال ومنع الصيادين من استيراد مستلزمات ومعدات الصيد مما زاد ثمن تلك المعدات أضعافًا مضاعفة على ما كانت عليه في السابق.

وأشار إلى عدم تمكين الصيادين من تصدير الأسماك إلى الضفة، مشيرًا إلى أن كل ذلك يترتب عليه مزيدًا من البطالة في صفوف الصيادين وتدهور الحالة الاقتصادية لهم.

وطالب عياش المؤسسات الدولية والمحلية بالضغط على الاحتلال من أجل أن يسمح للصياد الفلسطيني بمزاولة مهنة الصيد بحرية أسوةً بباقي صيادي العالم.