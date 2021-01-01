الأسير منيف أبو عطوان يشرع بإضراب تضامني مع الأسير الغضنفر

بيت لحم / سما /

قال مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان، إن الأسير منيف أبو عطوان شرع اليوم الأربعاء بالإضراب عن الطعام تضامنا مع الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 51 يوما.

وأوضح أبو عطوان ، أن الأسير في سجن "ريمون" منيف أبو عطوان، محكوم بالمؤبد خمس مرات، وهو خال الأسير الغضنفر، مشيرًا إلى أن هذا الإضراب التضامني يأتي في ظل تردي الوضع الصحي للأسير الغضنفر، وكرسالة للعالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للالتفات لحالته وحالة كافة الأسرى الذين يعانون الويلات بفعل سياسة السجّان الهمجية.

وطالبت عائلة الأسير الغضنفر العالم أجمع بالوقوف مع ابنها وإنقاذ حياته، معربةً عن قلقها وخشيتها على حياته.

وقالت العائلة في رسالة: "نحن عائلة الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان نطالب العالم أجمع بالوقوف مع ابننا وإنقاذ حياته، حيث إننا نشعر بالخوف والقلق على حياته في عدم قيام أي جهة بزيارته أثناء الإضراب".

وأضافت العائلة في رسالتها أن "ابنهم تعرض للاعتداء الجسدي مرتين من السجانين أثناء الإضراب، حيث أقدم السجانون على ضربه ضربًا مبرحًا وهذا يخالف كل الأعراف والمواثيق الأخلاقية والإنسانية، في وقت نحن الآن لا نعلم ولا نعرف أي شيء عن ابننا، كذلك تلقينا تهديدا من المخابرات الإسرائيلية، وعليه أصبحنا نخشى على حياة ابننا بشكل جدي وحقيقي".