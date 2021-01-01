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سلطة الأراضي ومركز أبحاث الأراضي يوقّعان مذكرة تفاهم

الأربعاء 23 يونيو 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقّعت سلطة الأراضي الفلسطينية ومؤسسة مركز أبحاث الأراضي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم ضمن مشروع "تحسين حوكمة الأراضي للمزارعين الفلسطينيين في المنطقة المسماة (ج).

ووقّع المذكرة رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم ومدير عام المركز جمال العملة، في مقر سلطة الأراضي برام الله.

وأوضح غانم أن المشروع يهدف إلى المساهمة في حماية الأراضي الزراعية وتمكين المزارعين والنساء في المناطق المستهدفة من خلال تثبيت حقوق الملكية والحيازة الآمنة لهم وتعريفهم بحقوقهم والمساعدة في تسجيل أراضيهم.

وينفذ المشروع بتمويل من الحكومة الهولندية وبالتعاون مع المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان "سانت إيف" ومركز قدس للأبحاث القانونية JLAC، بالتنسيق مع سلطة الأراضي الفلسطينية وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

#سلطة الأراضي #مذكرة تفاهم

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