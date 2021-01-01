  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و118 حالة تعافٍ في فلسطين

الأربعاء 23 يونيو 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و118 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و118 حالة تعافٍ فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (10)، جنين (5)، طولكرم (1)، رام الله والبيرة (3)، الخليل (1)، قطاع غزة (154)، ضواحي القدس (2)، لافتة إلى انه تم إجراء 3307 فحوصات.

وقالت الكيلة إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (10)، طولكرم (3)، رام الله والبيرة (2)، الخليل (3)، قطاع غزة (100).

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 12 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 467,225، بينهم 311,683 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الموساد السابق كوهين يتهم قطر "باللعب على كلا الجانبين": على اسرائيل اسقاط حماس!

"يسرائيل هيوم": معلومات جديدة تثير قلق إسرائيل بشأن الصفقة الأمريكية الإيرانية

معاريف: لأول مرة.. الجيش الاسرائيلي ينشئ غرفة مشتركة مع نظيره الأردني

اسعار العملات مقابل الشيكل

لهذا السبب .. مزارعو غزة يتوقفون عن تصدير منتجاتهم الزراعية

السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: "تغيير الحكومة لا يؤثر علينا بشكل مباشر"

تغيير في السياسات؟ واشنطن تضغط لإدانة الصين وإسرائيل تستجيب

الأخبار الرئيسية

القائم باعمال مدير عمليات الاونروا الجديد بغزة يكشف عن موعد صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة

العاروري : الرئيس عباس أوقف مسار الاتفاق الوطني الشامل

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يعلق على البالونات الحارقة والارباك الليلي بغزة ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال الـ"24ساعة الماضية

مصادر: الفصائل تمهل الوسطاء قبل أي تصعيد في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية