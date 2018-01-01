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القائم باعمال مدير عمليات الاونروا الجديد بغزة يكشف عن موعد صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة

الأربعاء 23 يونيو 2021 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائم باعمال مدير عمليات الاونروا الجديد بغزة يكشف عن موعد صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة



غزة / سما /

أكملت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" عملية تقييم الاضرار للبيوت المدمرة بصورة كاملة جراء الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة .

وقال القائم باعمال مدير عمليات الاونروا بغزة الجديد سام روز : " اكملنا عملية تقييم الاضرار للبيوت المدمرة بصورة كاملة وسنبدا بصرف التعويضات بداية الشهر القادم".

وقال روز ان عمليات تقييم الاضرار الاخرى ستبدأ في القريب العاجل مطالبا اسرائيل بفتح معابر القطاع وضرورة تدنيب غزة اي جولات قتال جدية.

واوضح ان لا دور للاونروا في الحوار الجاري حول عملية تبادل الاسرى والمعابر وان ممثل الامين العام لعملية السلام "الاونسكو" هي من تقوم بالدور نيابة عن منظمات الامم المتحدة. وبين ان الاونروا تستنكر استهداف المدنيين وان مشاكل غزة يجب ان تحل جذريا .

وبين ان برامج الالعاب الصفية ستبدأ مطلع الشهر القادم وسيشارك فيها اكثر من 150 الف طفل فلسطيني في غزة وان الاونروا اكملت استعداداتها لهذه العملية الكبرى.

وقال ان النداء المعدل لا علاقة له بموظفي اليومي او تثبيت موظفين وانما للاستجابة الاحتياجات الطارئة لغزة موضحا ان حالة الاونروا المالية افضل مما كانت عليه في 2018 الا ان ميزانية الاونروا لا زالت تعاني كثيرا بسبب اعتمادها على المساهمات الطوعية بغالبيتها.

 

#الاونروا #سام روز #الاونروا اعادة الاعمار غزة #غزة

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