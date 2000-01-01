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الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا جديدا بمجال الصحة

الأربعاء 23 يونيو 2021 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا جديدا بمجال الصحة



القدس المحتلة / سما /

وقع صندوق المرضى الإسرائيلي "كلاليت" اتفاق تعاون هو الأول من نوعه مع وزارة الصحة الإماراتية وشركة التأمين الصحي في أبوظبي "ضمان" والتي تعتبر أكبر شركة تأمينات طبية في الإمارات. 

وجرت مراسم التوقيع في مكتب رئيس دائرة الصحة في أبو ظبي، بحضور السفير الإسرائيلي في الإمارات إيتان نائيه، وكبار مسؤولين إماراتيين ومدراء آخرين من "كلاليت".

وبموجب الاتفاق سيتم إجراء اجتماعات لتبادل المعرفة وزيارات لوفود من الأطباء الإسرائيليين في الإمارات وسيتم خلالها إجراء استشارات طبية باستخدام "الطب الإلكتروني" وسيتم إعطاء علاجات مختلفة في المراكز المميزة لصندوق "كلاليت".

ويقر الاتفاق خطة لتعاونات أخرى في مجال الطب الرقمي والأبحاث من بينها تعاون لتطوير مشاريع مشتركة للنهوض ودفع الطب عن بعد. 

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