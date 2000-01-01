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راموس يُبلغ لاعبي ريال مدريد باسم فريقه القادم

الأربعاء 23 يونيو 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راموس يُبلغ لاعبي ريال مدريد باسم فريقه القادم



وكالات / سما /

يبدو أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق، قرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد نهاية عقده مع المرينجي وعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن التجديد.

وأعلن ريال مدريد الأسبوع الماضي، رحيل راموس عن سانتياجو برنابيو، بعدما أمضى 16 عاماً، حصل خلالها على العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، والدوري الإسباني (5 مرات).

وبحسب إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، فإن سيرجيو راموس يعلم بالفعل أين سيلعب خلال الموسم القادم، حيث أخبر زملاءه المقربين في ريال مدريد، بأنه سوف ينتقل لصفوف باريس سان جيرمان.

وارتبط راموس بالانتقال إلى سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإشبيلية، لكن يبدو أن قائد الميرنجي السابق قد حدد وجهته، حيث يُعد النادي الفرنسي خياراً منطقياً له، على اعتبار أنه رفض التجديد رفقة المرينجي لأسباب تتعلق براتبه السنوي.

ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وهو ما جعله يبرم صفقات من العيار الثقيل مؤخراً، مثل التعاقد مع جيانلويجي دوناروما وفينالدوم، ناهيك عن قرب توقيعه مع المغربي أشرف حكيمي ظهير إنتر ميلان.

#سيرجيو راموس

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