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إصابة شاب بكسور خلال فعاليات المقاومة الشعبية في بيت دجن

الأربعاء 23 يونيو 2021 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب، الليلة الماضية، شاب بكسور خلال مشاركته في فعاليات المقاومة الشعبية الليلية في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي بيت دجن، مراد أبو حنيش ، إن شابًا أصيب بكسور في قدمه اليمنى، عقب تعرضه للسقوط خلال مشاركته في فعاليات المقاومة الشعبية الليلية ضد إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في الفعالية بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

ويشار الى أن قرية بيت دجن تبنت أسلوب المقاومة الشعبية الليلية على غرار بلدة بيتا، ضمن فعاليات مساندة للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والاستيلاء على المزيد من أراضي القرية.

#بيت دجن #فعاليات

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