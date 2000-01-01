بسبب منشور على فيسبوك .. اقصاء طبيبة غزاوية من مستشفى امريكي

غزة / سما /

قامت مستشفى "فينيكس" للأطفال في ولاية أريزونا الأميركية بإقصاء الطبيبة الفلسطينية فداء وشاح من العمل لديها بعد كتابتها منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول العدوان الأخير على غزة.

الدكتورة فداء وشاح وهي أخصائية أشعة الأطفال في مستشفى فينيكس، كتبت في منشور على "فيسبوك"، إن "دولة قائمة على الوحشية، والعنصرية، وأكل لحوم البشر، لا تدوم طويلاً".

وأضافت متوجهة للاحتلال : "نهايتكم قادمة بشكلٍ أسرع مما تتوقعون".

وتابعت وشاح، أنه "يمكن لإسرائيل قصف المباني الإعلامية في غزة، ورشوة وسائل الإعلام الرئيسية، لكن لدينا هواتفنا ومواقع التواصل الاجتماعي، لفضح المجازر والإبادة الجماعية التي تفتخر بها الصهاينة".

وقالت: "من نوافذنا.. من شوارعنا.. بجوار الأنقاض سنكشفكم جميعًا للعالم، سنكشف عطشكم لقتل أطفالنا الفلسطينيين، باستخدام منصاتنا الصغيرة، سنكشف عن

أرواحكم القبيحة ونراقب تصريحاتكم البربرية اليائسة. نشعر بخوفكم من الإنهيار".

وعلى الأثر، قام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأميركيين بالتعليق على منشورها، ودعوا مستشفى "فينيكس" للأطفال لإقصائها.

وقالت المستشفى في تغريدة إن فريقها يقوم بالتحقق من الأمر ومعالجته.

وعلى عكس هؤلاء، قام البعض أيضاً بدعم الطبيبة فداء وشاح، ودعوا إلى تحرير فلسطين.

يذكر ان فداء وشاح هي حفيدة المناضلة ام جبر وشاح والتي تقطن في مخيم البريج وسط قطاع غزة حيث انها تغربت لدراسة الطب في امريكا ومن ثم تزوجت هناك.