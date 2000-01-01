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تسجيل إصابات جديدة بالطفرة الهندية في إسرائيل

الأربعاء 23 يونيو 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل إصابات جديدة بالطفرة الهندية في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

​ذكرت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم الأربعاء، أن هناك زيادةً واضحةً في عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، بعد تشخيص 110 حالات جديدة أمس، غالبيتها من الطفرة الهندية.

 
وبحسب القناة، فإن 64 من المصابين نقلوا للمستشفيات، وأن 5 منهم تلقوا اللقاح سابقًا.
 
وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى انتشار واضح للطفرة الهندية، ما زاد من عدد الإصابات خاصةً في صفوف طلبة مدرستين قرب حيفا.
 
وتقرر تشديد الإجراءات خاصةً في مطار اللد “بن غوريون” بإلزام الجميع بارتداء الكمامات، وإخضاع القادمين من الخارج لفحص تشخيص كورونا بهدف التصدي للسلالة الهندية.
 
وقدمت توصية جديدة لفرض إجراءات تتعلق بارتداء الكمامات في المناطق المغلقة، وفرض غرامات على من يخرق الحجر الصحي، وفرض غرامات على متلقي اللقاح ممن تبين أنهم خالطوا مصابين بالفيروس من الطفرة الهندية.

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