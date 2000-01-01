العوض : نرفض مقايضة الحقوق السياسة بالقضايا والحقوق الانسانية

غزة / سما /

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ان الاجتماع الذي دعت له حركت حماس وحضره عدد من القوى الفلسطينية اكتسب اهمية كبيرة حيث تركز البحث بشكل اساسي على الاستماع لنتائج اللقاءات التي جرت موخراً مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط ونائبه وكذلك الاتصالات الهادفة لتثبيت وقف اطلاق النار بعد العدوان الاخير على قطاع غزة.

واضاف العوض انه جرى التاكيد خلال هذا اللقاء على رفض كل محاولات افراغ الملحمة البطولية التي خاضها شعبنا بشكل موحد في كل مكان في مواجهة العدوان والاحتلال من مضمونها الحقيقي المتمثل بوحدة شعبنا وبوحدة اهدافه بازالة الاحتلال.

كما وجرى التاكيد ايضا على رفض كل محاولات ابتزاز شعبنا بقضاياه وحقوقه الانسانية باعتبارها حقوق لاتقبل المساومة او المقايضة ، والتمسك بان قضية شعبنا واحدة موحدة تتمثل بانهاء الاحتلال وكل مظاهره وتمكين شعبنا الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين الى ديارهم

و اكد الاجتماع على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال وفق القانون الدولي موجهاً التحية لشعبنا في القدس و للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية وضرورة تعميم نماذجها الناجحة في بيتا وبيت دجن وغيرها ، واضاف العوض ان محاولات ومناورات الاحتلال لن تنجح في ابتزاز شعبنا ومحاولة كسر ارادته داعيا الوسطاء الذين يسعون لتثبيت وقف اطلاق النار للضغط على الاحتلال والزامه برفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة وتمكينه من العيش بحرية وبكرامة بعيدا عن كل اشكال الابتزاز .

واضاف العوض انه جرى ايضاً التاكيد على الحرص على ضرورة استنئاف الحوار الوطني والوصول الى ترتيب البيت الفلسطيني والعمل الموحد لاعادة اعمار ما دمره العدوان ومواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية .