أبو حسنة: "الأونروا" ستدفع 2000 دولار لهذه الفئة من متضرري الحرب

غزة / سما /

​قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، اليوم الأربعاء، إن الأيام المقبلة ستشهد انتهاء تقييم الأضرار للعديد من المنازل التي دمرت خلال العدوان الاخير على قطاع غزة، مشيرًا إلى انه سيتم دفع 2000 دولار مباشرة لعدد من العائلات من اللاجئين التي تم حصر أضرار منازلها سواء ممن دمرت منازلهم بشكل كامل أو جزئي.

وقال أبو حسنة خلال تصريحات له، انه سيتم دفع المبلغ مباشرة للعائلات التي دمرت منازلهم والمقدر عددهم 7500 عائلة حيث أن 350 من تلك العائلات متواجدة في مدارس "الأونروا" حتى اللحظة في حين يتواجد 7150 عائلة عند عائلاتهم والأقارب.

وبشأن عدم تكفل "الأونروا" باستئجار المنازل بنفسها، بين أبو حسنة أن السبب يعود لإصرار عدد من العائلات على تلقي الأموال والتصرف بشأن تأمين مسكن لها بنفسها.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أطلقت بالأمس نداء للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر بقيمة 164 مليون دولار في أعقاب الأعمال العدائية في غزة في مايو/أيار الماضي.

وأوضح أبو حسنة، أن النداء الذي تم إطلاقه بالأمس هو نداء معدل لما تم اطلاقه بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة في الـ 19 من أيار الماضي والمقدر بـ 38 مليون دولار، حيث انه سيخصص لغزة والضفة والشيخ جراح في القدس المحتلة.

وبين أبو حسنة، أنه سيتم تخصيص 128 مليون دولار من النداء لإعادة اصلاح البيوت المدمرة، بالإضافة الى عمليات الدعم النفسي وقطاع التعليم والصحة ودفع بدل إيجار لفترة معينة لآلاف العائلات التي تضررت جراء العدوان على قطاع غزة.

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الأونروا بصدد بدء العاب الصيف في المدارس بداية الشهر القادم لاستيعاب 150 الف طفل و2000 من المنشطين سيعملون للتفريغ النفسي لأن الأوضاع كانت صعبة في قطاع غزة من ناحية نفسية.