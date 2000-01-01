  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال الـ"24ساعة الماضية

الأربعاء 23 يونيو 2021 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال الـ"24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 945 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 100 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 113450 إصابة بينها 2815 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 109579 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1056.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 43.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 207200 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 61781 شخصًا.

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. إغلاق مصنع "بيبسي" في قطاع غزة

رئيس الموساد السابق كوهين يتهم قطر "باللعب على كلا الجانبين": على اسرائيل اسقاط حماس!

"يسرائيل هيوم": معلومات جديدة تثير قلق إسرائيل بشأن الصفقة الأمريكية الإيرانية

معاريف: لأول مرة.. الجيش الاسرائيلي ينشئ غرفة مشتركة مع نظيره الأردني

السعودية توضح موقفها من التطبيع مع اسرائيل: "تغيير الحكومة لا يؤثر علينا بشكل مباشر"

اسعار العملات مقابل الشيكل

فيديو.. شاب يعتدي على فتيات بسبب النرجيلة

الأخبار الرئيسية

قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يعلق على البالونات الحارقة والارباك الليلي بغزة ..

مصادر: الفصائل تمهل الوسطاء قبل أي تصعيد في غزة

القدس

شرطة إسرائيل: الفلسطيني متهم بـ”عدم وجود تهمة ضده”.. ولو بإعاقة حركية

حماس

حماس تحذر الاحتلال وحلفاءه: جاهزون لكل الخيارات.. و"سيرى العدو بأسًا لم يره من قبل"

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل اجتماع الفصائل: "سنكون امام خطوات عملية.. وكل الخيارات مفتوحة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية