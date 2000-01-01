الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال الـ"24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 945 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 100 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 113450 إصابة بينها 2815 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 109579 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1056.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 43.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 207200 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 61781 شخصًا.