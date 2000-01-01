84598 طالب وطالبة يتوجهون غدًا لامتحانات التوجيهي بمحافظات الوطن

رام الله / سما /

يتوجه غدا الخميس، 84598 طالبًا وطالبة في كافة محافظات الوطن والخارج لتقديم امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لهذا العام.

وقالت الوزارة، إن الطلبة المتقدمين للامتحان موزعين على 896 قاعة، مشيرةً إلى أن العدد الكلي للعاملين يبلغ نحو 25 ألفًا، موزّعين ما بين مراقب ومصحّح وإداري وفنّي وعامل في الامتحان.

ويبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان من قطاع غزة 37,150 طالباً وطالبة من مختلف الفروع موزعين على 219 قاعة، فيما يبلغ عدد العاملين في الامتحانات من مراقبين ورؤساء لجان وعاملين (5,450 موظفاً وموظفة) وعدد المصححين (2,600) في مركزي التصحيح بغزة وخان يونس.

وستعقد الامتحانات وفق البروتوكول الصحي وتطبيق كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية لحماية الطلبة والعاملين من فايروس كورونا.