رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر إخطار قوات الاحتلال بهدم 21 منزلا ومسجدا في روجيب شرق نابلس، واجبارها مقدسيا على هدم بنايته.

كما وتناولت ايضا، قرارا للمحكمة المركزية بعدم قانونية الجباية التي تقوم بها سلطة السكان والهجرة الاسرائيلية من العمال الفلسطينيين سنويا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يخطر بهدم 21 منزلا ومسجدا شرق نابلس ويجبر مقدسيا على هدم بنايته

- المجلس الثوري يواصل أعمال دورته الثامنة

- مستوطنون بينهم عضو «كنيست» يهددون 3 عائلات بإخلائها في الشيخ جراح خلال شهر

- بنوك توقع اتفاقيات قروض قيمتها 425 مليون دولار بتمويل أوروبي

- لجنة فلسطين في البرلمان العربي تبحث الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

- وفاة و204 إصابات جديدة بـ «كورونا» و220 حالة تعاف

- "هآرتس": إسرائيل نهبت عشرات ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين

- مؤسسة إعلامية ألمانية تهدد 16 ألفا من موظفيها لمعارضتهم رفع علم إسرائيل أمام مقرها

- الجزائر تجدد دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

- اجتماع فلسطيني- أردني غدا لاستكمال النقاشات الخاصــة بالبروتوكــولات الصحية بســبب كورونا

- الحكومة الإسرائيلية تعيد تشكيل "كابينيت كورونا" وفرض الكمامات جزئيا

*"الأيام":

- الاحتلال يوقف بناء 21 منزلا ومسجدا في روجيب ويجبر مواطنا على هدم بنايته السكنية في العيسوية

- اجتماع فلسطينية- أردني غدا لبحث البروتوكولات الصحية

- "حماس" والفصائل تحذر الاحتلال من المماطلة في كسر الحصار عن القطاع

- مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهددون سكان ثلاثة منازل بالاخلاء

- واشنطن: نسير قدما لإعادة فتح القنصلية الاميركية في القدس

- "كورونا": وفاة و204 اصابات جديدة

- محكمة الاحتلال: اسرائيل نهبت عشرات ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين

- الجزائر تجدد دعمها لاقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

- اسرائيل: استمرار ارتفاع المنحنى الوبائي يعيد فرض الكمامات في الأماكن المغلقة

- لجنة فلسطين في البرلمان العربي تبحث الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية بالقدس

- اسرائيل والامارات توقعان على اتفاقية للتعاون الطبي

- كوريا الشمالية: اسرائيل كيان سرطاني ومدمرة للسلام

- القضاء الاميركي يغلق مواقع الكترونية لوسائل اعلام ايرانية

* "القدس":

- المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في عدة مناطق ويقتحمون حي الشيخ جراح برفقة "سموتريتش"

- توقيع اتفاقيات قروض قيمتها 425 مليون دولار

- وفاة و204 اصابات جديدة بفيروس "كوفيد- 19"

- الحكومة الاسرائيلية تعيد تشكيل كابينيت كورونا وتفرض ارتداء الكمامات جزئيا بعد تزايد الاصابات بالوباء

- قرار للمحكمة المركزية في القدس: اسرائيل تجبي عشرات ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين سنويا بصورة غير قانونية

- مركز الأمن الاميركي: يمكن لبايدن ابقاء حل الدولتين قائما

- عملاق الاعلام الالماني "اكسل شبرينغر": إذا كنت معاديا لاسرائيل فلا تعمل معنا